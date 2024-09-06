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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
57842 $
Цена в валюте аукциона 55000 CHF
Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробная) на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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