Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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