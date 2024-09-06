Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
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