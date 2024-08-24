Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Большой орел" со знаком ЕМ ИФ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

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