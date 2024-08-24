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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Большой орел" со знаком ЕМ ИФ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
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Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробная) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
19925 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробная) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробная) на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробная) на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность MS60
Цена
34000 $
Цена в валюте аукциона 34000 USD
Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробная) на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробная) на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1811 "Большой орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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