Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел". Гладкий гурт (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Большой орел" со знаком ЕМ ИФ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность MS60
Цена
34000 $
Цена в валюте аукциона 34000 USD
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность MS60
Цена
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