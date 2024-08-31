Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Большой орел" со знаком ЕМ ИФ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 3250 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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