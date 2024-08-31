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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Деньга 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Деньга 1811 года "Большой орел" со знаком ЕМ ИФ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 3250 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия Деньга 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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