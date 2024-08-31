1 рубль 1802 года СПБ АИ. Гурт рубчатый. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1802 года со знаком СПБ АИ. Гурт рубчатый. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 27000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.

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