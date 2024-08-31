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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1802 года СПБ АИ. Гурт рубчатый. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт рубчатый. Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1802 года СПБ АИ Гурт рубчатый Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1802 года СПБ АИ Гурт рубчатый Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1802 года со знаком СПБ АИ. Гурт рубчатый. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 27000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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