Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1802 года СПБ AИ (Россия, Александр I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 324,015
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1802 года со знаком СПБ AИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Александр за 22000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
******
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Где продать?
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