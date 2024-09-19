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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1802 года СПБ AИ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1802 года СПБ AИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1802 года СПБ AИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 324,015

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1802 года со знаком СПБ AИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Александр за 22000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2359 $
Цена в валюте аукциона 2199 EUR
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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