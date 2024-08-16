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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Дата "180" (Россия, Александр I)

Разновидность: Дата "180"

Аверс монеты - 5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Дата "180" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Дата "180" - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Дата "180". Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе MS67 за 195000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
2580 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
2722 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
******
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Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1802 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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