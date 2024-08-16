Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Дата "180" (Россия, Александр I)
Разновидность: Дата "180"
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Дата "180". Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе MS67 за 195000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
2580 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
2722 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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