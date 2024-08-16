5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Дата "180" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Дата "180". Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе MS67 за 195000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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