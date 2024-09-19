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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 5 копеек Александра I - Россия

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5 копеек 1802-1810

Екатеринбургский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1802 ЕМ Дата "180" - R3 0 61802 ЕМ 12,592,816 - 1 5561802 ЕМ Новодел - R2 0 481803 ЕМ Тип 1802 31,819,980 - 1 3991803 ЕМ Аверс тип 1802, реверс тип 1806 31,819,980 R1 0 751803 ЕМ Аверс тип 1806, реверс тип 1802 31,819,980 R1 0 591803 ЕМ Тип 1806 31,819,980 - 0 2211803 ЕМ Особый орел 31,819,980 R3 0 311804 ЕМ Тип 1806 26,267,680 - 0 6181804 ЕМ Аверс тип 1802, реверс тип 1806 26,267,680 R1 0 591805 ЕМ Аверс тип 1802, реверс тип 1806 16,518,840 R3 0 101805 ЕМ Тип 1806 16,518,840 - 0 2081806 ЕМ 38,415,684 - 0 3211807 ЕМ Большая корона 10,666,660 - 0 2231807 ЕМ Малая корона 10,666,660 R2 0 211808 ЕМ Большая корона 10,000,540 R1 0 491808 ЕМ Малая корона 10,000,540 - 0 631809 ЕМ Большая корона 10,140,260 R4 0 121809 ЕМ Малая корона 10,140,260 - 0 1641810 ЕМ Большая корона - 0 01810 ЕМ Малая корона 15,801,740 - 0 124
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5 копеек 1802-1810

Сузунский монетный двор
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1802 КМ Тип 1802 R 0 1311802 КМ Тип 1802. Новодел R2 0 71802 КМ Тип 1803 R 0 591802 КМ Тип 1803. Новодел R2 0 71803 КМ - 0 1221803 КМ Новодел R2 0 21804 КМ - 0 1431804 КМ Новодел R2 0 11805 КМ - 0 1831805 КМ Новодел R2 0 21806 КМ R 1 2161806 КМ Новодел R2 0 11807 КМ R 0 1561807 КМ Новодел R2 0 111808 КМ R1 0 2591808 КМ Новодел R2 0 41809 КМ R1 0 2731809 КМ Новодел R2 0 91810 КМ R1 0 1731810 КМ Новодел R2 0 4
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