5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Тип 1806 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Holmasto за 950 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность UNC (28) AU (61) XF (78) VF (40) F (1) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (11) MS60 (1) AU58 (8) AU55 (6) AU53 (4) AU50 (4) XF45 (9) XF40 (12) VF35 (3) VF25 (6) VF20 (2) F15 (1) BN (21) Сервис CGC (3) PCGS (9) NGC (6) RNGA (1) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (15)

Cieszyńskie CN (1)

CNG (4)

Coins.ee (9)

COINSNET (1)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (6)

Haljak Coin Auction (9)

Heritage (1)

Hess Divo (1)

Höhn (1)

Katz (9)

Künker (13)

La Galerie Numismatique (3)

MARCINIAK (1)

MS67 (4)

MUNZE (5)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

New York Sale (1)

NOONANS (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (3)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (32)

Rauch (4)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (5)

Solidus Numismatik (1)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (2)

WAG (1)

WCN (1)

Александр (25)

Денга1700 (4)

Знак (1)

Империя (7)

Имперская монета (21)

Монеты и Медали (7)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (8)