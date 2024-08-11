Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Тип 1806 (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1806

Аверс монеты - 5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,819,980

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (221) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Holmasto за 950 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (15)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • CNG (4)
  • Coins.ee (9)
  • COINSNET (1)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (6)
  • Haljak Coin Auction (9)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (9)
  • Künker (13)
  • La Galerie Numismatique (3)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (4)
  • MUNZE (5)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • New York Sale (1)
  • NOONANS (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (3)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (32)
  • Rauch (4)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (5)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (25)
  • Денга1700 (4)
  • Знак (1)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (21)
  • Монеты и Медали (7)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (8)
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1803 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1803 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск