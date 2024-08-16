Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Русское Наследие за 275000 RUB. Торги состоялись 28 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (11)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (6)
  • Frühwald (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (2)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (16)
  • Künker (4)
  • Möller (1)
  • MS67 (12)
  • MUNZE (7)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (12)
  • Rare Coins (26)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (8)
  • Знак (4)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (10)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (15)
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
495 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1807 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1807 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск