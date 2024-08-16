5 копеек 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Русское Наследие за 275000 RUB. Торги состоялись 28 мая 2023.

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