Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1807 года
Пробные монеты
Медные монеты
Пробные монеты
1 рубль без года (1807) Пробный Портрет в военном мундире Без венка. Новодел
Средняя цена —
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0 2
1 рубль без года (1807) Пробный Портрет в военном мундире С венком. Новодел
Средняя цена —
Продажи
0 1
1 рубль без года (1807) СПБ Пробный Портрет в военном мундире С венком. Новодел
Средняя цена —
Продажи
0 0
1 рубль 1807 Пробный Портрет в военном мундире Круговая надпись. Новодел
Средняя цена 73000 $
Продажи
0 26
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