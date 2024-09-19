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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1807 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1807 СПБ ФГ Большой орел и бант
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 рубль 1807 СПБ ФГ Большой орел, малый бант
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
1 рубль 1807 СПБ ФГ Малый орел, большой бант
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 рубль 1807 СПБ ФГ Малый орел и бант
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1 рубль 1807 СПБ ФГ Медь. Новодел
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1807 СПБ ФГ Серебро. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1807 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Большая корона
Средняя цена 430 $
Продажи
0 223
Аверс
Реверс
5 копеек 1807 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Малая корона
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
5 копеек 1807 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 320 $
Продажи
0 156
Аверс
Реверс
5 копеек 1807 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 копейки 1807 КМ
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 копейки 1807 КМ Новодел
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1807 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 810 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 копейка 1807 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Деньга 1807 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 600 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Деньга 1807 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полушка 1807 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 270 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Полушка 1807 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 4

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1807 Пробный С орлом на лицевой стороне Новодел
Средняя цена 1400000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1807 ФГ Пробный Портрет в военном мундире Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль без года (1807) Пробный Портрет в военном мундире Без венка. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль без года (1807) Пробный Портрет в военном мундире С венком. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль без года (1807) СПБ Пробный Портрет в военном мундире С венком. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1807 Пробный Портрет в военном мундире Круговая надпись
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1807 Пробный Портрет в военном мундире Круговая надпись. Новодел
Средняя цена 73000 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 рубль без года (1807) Пробный Портрет в военном мундире Круговая надпись. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
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