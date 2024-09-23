Пробный 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире". Без венка. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1807) года "Портрет в военном мундире". Без венка. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4402 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 20000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

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