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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире". Без венка. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Без венка. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире" Без венка Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире" Без венка Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год без года (1807)
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1807) года "Портрет в военном мундире". Без венка. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4402 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 20000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

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Россия 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
26277 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Россия 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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