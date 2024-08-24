Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Александра I - Россия
1 рубль 1801 ПробныйС орлом на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1801 AI R3 0 31801 АИ R3 0 01801 СПБ AI Новодел R4 0 0
1 рубль 1801 ПробныйПортрет с длинной шеей без рамки
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1801 СПБ AI R3 0 151801 СПБ AI Новодел R2 0 4
1 рубль 1801 ПробныйПортрет с длинной шеей без рамки
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажибез года (1801) СПБ Новодел R2 0 7
1 рубль 1801-1803 ПробныйПортрет с длинной шеей без рамки
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1801 СПБ AИ Новодел R2 0 101802 СПБ АИ Новодел R2 0 31803 СПБ ФГ Новодел R3 0 5
1 рубль 1801 ПробныйПортрет с длинной шеей с рамкой
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажибез года (1801) СПБ Новодел R2 0 4
1 рубль 1801 ПробныйПортрет с длинной шеей с рамкой
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1801 СПБ AI Новодел R2 0 12
1 рубль 1801-1802 ПробныйПортрет с длинной шеей с рамкой
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1801 СПБ AИ Новодел R1, R4 0 21802 СПБ АИ Новодел R2 0 5
1 рубль 1806 ПробныйС орлом на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1806 Дата "180." R4 0 1
1 рубль 1806 ПробныйС орлом на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1806 Без венка R4 0 11806 С венком R4 0 0
1 рубль 1807 ПробныйС орлом на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1807 Новодел R4 0 1
1 рубль 1806 ПробныйПортрет в военном мундире
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1806 Дата "180." R3 0 41806 Дата "180.". Новодел R2, R3 0 10
1 рубль 1806-1807 ПробныйПортрет в военном мундире
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1806 R4 0 01806 Новодел R3 0 41807 ФГ Новодел R3, R4 0 1
1 рубль 1807 ПробныйПортрет в военном мундире
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажибез года (1807) Без венка. Новодел R2, R3 0 2
1 рубль 1807 ПробныйПортрет в военном мундире
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажибез года (1807) С венком. Новодел R3 0 1без года (1807) СПБ С венком. Новодел R2, R3 0 0
1 рубль 1807 ПробныйПортрет в военном мундире
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1807 Круговая надпись R3 0 11807 Круговая надпись. Новодел R2, R3 0 26без года (1807) Круговая надпись. Новодел R4 0 0
1 рубль 1808-1810 ПробныйМедальный портрет
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажибез года (1808) Надпись на реверсе. Новодел R1 0 61808 МК Орел на реверсе. Новодел R4 0 31810 Дата на реверсе. Новодел R1 0 18
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