Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1801
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ AI. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе SINCONA AG за 120000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
61000 $
Цена в валюте аукциона 61000 USD
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
128542 $
Цена в валюте аукциона 120000 CHF
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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