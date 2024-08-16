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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1801
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ AI. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе SINCONA AG за 120000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
61000 $
Цена в валюте аукциона 61000 USD
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
128542 $
Цена в валюте аукциона 120000 CHF
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Александр - September 9, 2005
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Александр - September 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 сентября 2005
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 "Портрет с длинной шеей без рамки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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