Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ AI. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе SINCONA AG за 120000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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