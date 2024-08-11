Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1801 года
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Пробные монеты
1 рубль 1801 СПБ AI Пробный Портрет с длинной шеей без рамки Новодел
Средняя цена 95000 $
Продажи
0 4
1 рубль без года (1801) СПБ Пробный Портрет с длинной шеей без рамки Новодел
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 7
1 рубль 1801 СПБ AИ Пробный Портрет с длинной шеей без рамки Новодел
Средняя цена 70000 $
Продажи
0 10
1 рубль без года (1801) СПБ Пробный Портрет с длинной шеей с рамкой Новодел
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 4
1 рубль 1801 СПБ AI Пробный Портрет с длинной шеей с рамкой Новодел
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 12
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