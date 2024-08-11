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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1801 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1801 СМ АИ
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
5 рублей 1801 СМ АИ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СМ ФЦ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СМ АИ
Средняя цена 890 $
Продажи
0 604
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СМ АИ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СМ ОМ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полтина 1801 СМ ФЦ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полтина 1801 СМ ОМ
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полтина 1801 СМ АИ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1801 СМ ФЦ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1801 СМ АИ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1801 СМ АИ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 копеек 1801 СМ АИ
Средняя цена 730 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
10 копеек 1801 СМ ФЦ
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1801 СМ АИ
Средняя цена 410 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
5 копеек 1801 СМ ФЦ
Средняя цена
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1801 ЕМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 544
Аверс
Реверс
2 копейки 1801 КМ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 230
Аверс
Реверс
2 копейки 1801 КМ Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1801 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1801 ЕМ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 211
Аверс
Реверс
1 копейка 1801 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1801 ЕМ
Средняя цена 560 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Деньга 1801 КМ Новодел
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Деньга 1801 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1801 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1801 AI Пробный С орлом на лицевой стороне
Средняя цена 260000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 АИ Пробный С орлом на лицевой стороне
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СПБ AI Пробный С орлом на лицевой стороне Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СПБ AI Пробный Портрет с длинной шеей без рамки
Средняя цена 150000 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СПБ AI Пробный Портрет с длинной шеей без рамки Новодел
Средняя цена 95000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рубль без года (1801) СПБ Пробный Портрет с длинной шеей без рамки Новодел
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СПБ AИ Пробный Портрет с длинной шеей без рамки Новодел
Средняя цена 70000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 рубль без года (1801) СПБ Пробный Портрет с длинной шеей с рамкой Новодел
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СПБ AI Пробный Портрет с длинной шеей с рамкой Новодел
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 рубль 1801 СПБ AИ Пробный Портрет с длинной шеей с рамкой Новодел
Средняя цена 75000 $
Продажи
0 2
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