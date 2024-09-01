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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 рубль 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (604) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Русское Наследие за 12000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1563 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1058 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ АИ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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