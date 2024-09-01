Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (604) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Русское Наследие за 12000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1058 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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