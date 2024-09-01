1 рубль 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Русское Наследие за 12000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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