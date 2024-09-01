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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 рубль Павла I - Россия

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1 рубль 1796

Банковский монетный двор
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1796 БМ R1 0 1621796 БМ СМ-ФЦ Новодел R3 0 31796 БМ СМ-ОМ Новодел R3 0 2
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1 рубль 1797

Утяжеленный
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1797 СМ ФЦ 920,101 R 0 3361797 СМ ФЦ Новодел 920,101 R3 0 11797 СМ МБ Новодел - R3 0 0
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1 рубль 1798-1801

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1798 СМ ОМ - R3 0 21798 СМ МБ - - 0 8401798 СМ МБ Новодел - R3 0 01798 СМ АИ Новодел - R2 0 21799 СМ МБ 3,123,985 - 1 4061799 СМ ФЦ - - 0 511800 СМ ОМ 1,870,003 - 0 3491800 СМ АИ - R3 0 01800 СМ АИ Новодел - R4 0 11801 СМ ФЦ - R 0 681801 СМ АИ - - 0 6041801 СМ АИ Новодел - R2 0 01801 СМ ОМ 3,143,001 R1 0 36
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