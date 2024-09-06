1 рубль 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный". Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 32500 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

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