Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный". Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,25 гр
  • Чистого серебра (0,8163 oz) 25,389 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 920,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 32500 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе CNG - January 4, 2009
Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1797 "Утяжеленный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1797 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск