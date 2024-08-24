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1797
Россия
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Монеты России 1797 года
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Золотые монеты
Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
83
Пробные монеты
1 рубль 1797 СМ ФЦ Утяжеленный
Средняя цена
6600 $
Продажи
0
336
1 рубль 1797 СМ ФЦ Утяжеленный
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 рубль 1797 СМ МБ Утяжеленный
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1797 СМ ФЦ Утяжеленная
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
53
Полтина 1797 СМ ФЦ Утяжеленная
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1797 СМ МБ Утяжеленная
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полуполтинник 1797 СМ ФЦ Утяжеленный
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
107
Полуполтинник 1797 СМ ФЦ Утяжеленный
Новодел
Средняя цена
24000 $
Продажи
0
5
10 копеек 1797 СМ ФЦ Утяжеленные
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
20
10 копеек 1797 СМ ФЦ Утяжеленные
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1797 СМ ФЦ Утяжеленные
Средняя цена
810 $
Продажи
0
79
5 копеек 1797 СМ ФЦ Утяжеленные
Новодел
Средняя цена
5100 $
Продажи
0
1
Медные монеты
2 копейки 1797 АМ
Узкий вензель
Средняя цена
200 $
Продажи
0
95
2 копейки 1797 АМ
Средняя цена
30 $
Продажи
0
200
2 копейки 1797 ЕМ
Средняя цена
25 $
Продажи
0
235
2 копейки 1797 ЕМ
Новодел
Средняя цена
950 $
Продажи
0
18
2 копейки 1797 КМ
Средняя цена
30 $
Продажи
0
218
2 копейки 1797
Без знака монетного двора
Средняя цена
280 $
Продажи
0
300
2 копейки 1797
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
950 $
Продажи
0
24
1 копейка 1797 АМ
Средняя цена
55 $
Продажи
0
61
1 копейка 1797 ЕМ
Средняя цена
45 $
Продажи
0
70
1 копейка 1797 ЕМ
Новодел
Средняя цена
890 $
Продажи
0
23
1 копейка 1797 КМ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
35
1 копейка 1797 КМ
Новодел
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
4
1 копейка 1797
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
1
Деньга 1797 ЕМ
Средняя цена
65 $
Продажи
0
86
Деньга 1797 ЕМ
Новодел
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
9
Деньга 1797 ЕМ
Малый вензель. Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
1
Деньга 1797 АМ
Средняя цена
90 $
Продажи
0
67
Деньга 1797 КМ
Средняя цена
280 $
Продажи
0
100
Деньга 1797 КМ
Новодел
Средняя цена
330 $
Продажи
0
3
Деньга 1797
Без знака монетного двора. Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена
600 $
Продажи
0
7
Деньга 1797
Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
11
Полушка 1797 ЕМ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
79
Полушка 1797 ЕМ
Большой вензель
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полушка 1797 ЕМ
Новодел
Средняя цена
680 $
Продажи
0
23
Полушка 1797 АМ
Средняя цена
85 $
Продажи
0
170
Полушка 1797 КМ
Средняя цена
90 $
Продажи
0
86
Полушка 1797 КМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
4
Полушка 1797
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
750 $
Продажи
0
1
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Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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