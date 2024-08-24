Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1797 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 83

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1797 СМ ФЦ Утяжеленный
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 336
Аверс
Реверс
1 рубль 1797 СМ ФЦ Утяжеленный Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1797 СМ МБ Утяжеленный Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1797 СМ ФЦ Утяжеленная
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
Полтина 1797 СМ ФЦ Утяжеленная Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1797 СМ МБ Утяжеленная Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1797 СМ ФЦ Утяжеленный
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1797 СМ ФЦ Утяжеленный Новодел
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 копеек 1797 СМ ФЦ Утяжеленные
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
10 копеек 1797 СМ ФЦ Утяжеленные Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1797 СМ ФЦ Утяжеленные
Средняя цена 810 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
5 копеек 1797 СМ ФЦ Утяжеленные Новодел
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1797 АМ Узкий вензель
Средняя цена 200 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
2 копейки 1797 АМ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 200
Аверс
Реверс
2 копейки 1797 ЕМ
Средняя цена 25 $
Продажи
0 235
Аверс
Реверс
2 копейки 1797 ЕМ Новодел
Средняя цена 950 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1797 КМ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 218
Аверс
Реверс
2 копейки 1797 Без знака монетного двора
Средняя цена 280 $
Продажи
0 300
Аверс
Реверс
2 копейки 1797 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена 950 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 копейка 1797 АМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 копейка 1797 ЕМ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
1 копейка 1797 ЕМ Новодел
Средняя цена 890 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 копейка 1797 КМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 копейка 1797 КМ Новодел
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 копейка 1797 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1797 ЕМ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
Деньга 1797 ЕМ Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Деньга 1797 ЕМ Малый вензель. Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1797 АМ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Деньга 1797 КМ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
Деньга 1797 КМ Новодел
Средняя цена 330 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Деньга 1797 Без знака монетного двора. Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Деньга 1797 Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Полушка 1797 ЕМ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
Полушка 1797 ЕМ Большой вензель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1797 ЕМ Новодел
Средняя цена 680 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полушка 1797 АМ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 170
Аверс
Реверс
Полушка 1797 КМ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
Полушка 1797 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полушка 1797 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена 750 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск