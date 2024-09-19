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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1797 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1797 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
893 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1082 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 BN
Цена
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Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS62
Цена
Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность MS61
Цена
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Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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