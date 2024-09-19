Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Künker (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
893 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1082 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Деньга 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск