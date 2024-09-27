Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты Деньга Павла I - Россия
Деньга 1797-1801
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1797 ЕМ 130,340 R 0 861797 ЕМ Новодел - R2 0 91797 ЕМ Малый вензель. Новодел - 0 11797 АМ - R 0 671797 КМ - R1 0 1001797 КМ Новодел - R2 0 31797 Без знака монетного двора. Гладкий гурт. Новодел - R2 0 71797 Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Новодел - R2 0 111798 ЕМ 5,194,200 - 0 2131798 АМ - R1 0 121798 КМ - R1 0 1101798 КМ Новодел - R2 0 21798 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 11799 ЕМ 7,000 - 0 201799 КМ - R1 0 451799 КМ Новодел - R2 0 11799 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 01800 ЕМ - R2 0 161800 КМ Новодел - R3 0 01800 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 01801 ЕМ 26,300 R1 0 251801 КМ Новодел - R3 0 31801 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 1
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