Деньга 1801 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1801 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность AU (2) XF (10) VF (12) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (2) DETAILS (1) BN (3) Сервис NGC (2) CGC (1) RNGA (1)

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