Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1801 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,300
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1801 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
1330 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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