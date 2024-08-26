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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1801 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Деньга 1801 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1801 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,300

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1801 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
1330 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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