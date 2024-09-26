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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1798 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Деньга 1798 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1798 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1290 проданному на аукционе MDC Monaco за 1600 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
629 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность F15 CGC
Цена
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность F15 CGC
Цена
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность F15 CGC
Цена
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Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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