Деньга 1798 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1290 проданному на аукционе MDC Monaco за 1600 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

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