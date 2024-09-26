Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1798 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1290 проданному на аукционе MDC Monaco за 1600 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность F15 CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность F15 CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность F15 CGC
Цена
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Где продать?
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