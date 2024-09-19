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1798
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
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1798
Монеты России 1798 года
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Золотые монеты
5 рублей 1798 СМ ФЦ
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
56
5 рублей 1798 СП ОМ
Средняя цена
45000 $
Продажи
0
2
5 рублей 1798 СП ОМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1798 СМ ОМ
Средняя цена
—
Продажи
0
2
1 рубль 1798 СМ МБ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
840
1 рубль 1798 СМ МБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1798 СМ АИ
Новодел
Средняя цена
17000 $
Продажи
0
2
Полтина 1798 СМ МБ
Средняя цена
2200 $
Продажи
1
219
Полтина 1798 СП ОМ
Средняя цена
39000 $
Продажи
0
11
Полуполтинник 1798 СМ МБ
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
180
Полуполтинник 1798 СМ ФЦ
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
16
Полуполтинник 1798 СМ ФЦ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полуполтинник 1798 СП ОМ
"ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ"
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
82
Полуполтинник 1798 СП ОМ
"ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ"
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
15
Полуполтинник 1798 СП ОМ
Медь. Новодел
Средняя цена
450 $
Продажи
0
2
10 копеек 1798 СМ МБ
Средняя цена
560 $
Продажи
0
186
10 копеек 1798 СП ОМ
Средняя цена
900 $
Продажи
0
50
5 копеек 1798 СМ МБ
Средняя цена
440 $
Продажи
0
317
5 копеек 1798 СП ОМ
Средняя цена
300 $
Продажи
0
48
Медные монеты
2 копейки 1798 ЕМ
Средняя цена
40 $
Продажи
0
240
2 копейки 1798 КМ
Средняя цена
55 $
Продажи
0
256
2 копейки 1798 КМ
Новодел
Средняя цена
700 $
Продажи
0
2
2 копейки 1798 АМ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
73
1 копейка 1798 ЕМ
Средняя цена
45 $
Продажи
0
171
1 копейка 1798 КМ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
36
1 копейка 1798 КМ
Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
10
1 копейка 1798
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Деньга 1798 ЕМ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
213
Деньга 1798 АМ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
12
Деньга 1798 КМ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
110
Деньга 1798 КМ
Новодел
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
2
Деньга 1798
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Полушка 1798 ЕМ
Средняя цена
75 $
Продажи
0
73
Полушка 1798 АМ
Средняя цена
70 $
Продажи
0
44
Полушка 1798 КМ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
53
Полушка 1798 КМ
Новодел
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
3
Пробные монеты
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Малая монограмма
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Малая монограмма
Гурт надпись
Средняя цена
1600000 $
Продажи
0
2
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Малая монограмма
Гурт узорчатый
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Большая монограмма
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Орел в монограмме
Гурт надпись
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Орел в монограмме
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
1
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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