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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1798 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1798 СМ ФЦ
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
5 рублей 1798 СП ОМ
Средняя цена 45000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рублей 1798 СП ОМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1798 СМ ОМ
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1798 СМ МБ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 840
Аверс
Реверс
1 рубль 1798 СМ МБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1798 СМ АИ Новодел
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1798 СМ МБ
Средняя цена 2200 $
Продажи
1 219
Аверс
Реверс
Полтина 1798 СП ОМ
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1798 СМ МБ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 180
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1798 СМ ФЦ
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1798 СМ ФЦ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1798 СП ОМ "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ"
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1798 СП ОМ "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ"
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1798 СП ОМ Медь. Новодел
Средняя цена 450 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 копеек 1798 СМ МБ
Средняя цена 560 $
Продажи
0 186
Аверс
Реверс
10 копеек 1798 СП ОМ
Средняя цена 900 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
5 копеек 1798 СМ МБ
Средняя цена 440 $
Продажи
0 317
Аверс
Реверс
5 копеек 1798 СП ОМ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 48

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1798 ЕМ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 240
Аверс
Реверс
2 копейки 1798 КМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 256
Аверс
Реверс
2 копейки 1798 КМ Новодел
Средняя цена 700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1798 АМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
1 копейка 1798 ЕМ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 171
Аверс
Реверс
1 копейка 1798 КМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 копейка 1798 КМ Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 копейка 1798 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1798 ЕМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 213
Аверс
Реверс
Деньга 1798 АМ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Деньга 1798 КМ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
Деньга 1798 КМ Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Деньга 1798 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1798 ЕМ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Полушка 1798 АМ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Полушка 1798 КМ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
Полушка 1798 КМ Новодел
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 3

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Малая монограмма Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Малая монограмма Гурт надпись
Средняя цена 1600000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Малая монограмма Гурт узорчатый
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Большая монограмма
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Орел в монограмме Гурт надпись
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Ефимок 1798 СП ОМ Пробный Орел в монограмме Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 1
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