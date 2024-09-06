Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1798 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1798 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Имперская монета за 40000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.
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