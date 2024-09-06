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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1798 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1798 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1798 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1798 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Имперская монета за 40000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS63
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Monnaies d'Antan - May 14, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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