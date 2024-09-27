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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 2 копейки Павла I - Россия

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2 копейки 1797-1801

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1797 АМ Узкий вензель - R2 0 951797 АМ - - 0 2001797 ЕМ 4,913,900 - 0 2351797 ЕМ Новодел - R2 0 181797 КМ - - 0 2181797 Без знака монетного двора - R 0 3001797 Без знака монетного двора. Новодел - R2 0 241798 ЕМ - - 0 2401798 КМ - - 0 2561798 КМ Новодел - R2 0 21798 АМ - - 0 731799 ЕМ 55,640,950 - 0 2881799 КМ - - 0 2481799 КМ Новодел - R2 0 01800 ЕМ 28,156,100 - 1 4941800 ЕМ Новодел - R2 0 11800 КМ - - 0 1621800 КМ Новодел - R2 0 61800 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 01801 ЕМ 27,379,884 - 0 5441801 КМ - - 0 2301801 КМ Новодел - R2 0 21801 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 0
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