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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1801 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 2 копейки 1801 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1801 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (231) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1801 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7504 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 BN CPRC
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
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Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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