2 копейки 1801 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1801 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7504 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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