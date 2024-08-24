Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1801 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (231) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1801 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7504 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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