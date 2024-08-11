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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1801 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1801 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1801 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1801 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Goldberg (1)
  • Rare Coins (1)
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS60
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 2 копейки 1801 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS67 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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