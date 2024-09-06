2 копейки 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (10) AU (1) XF (2) VF (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) SP64 (1) DETAILS (1) BN (3) Сервис NGC (3) PCGS (1)