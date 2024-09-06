Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1426 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 14 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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