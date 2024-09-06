Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1797 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1797 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (5)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (4)
  • Numisbalt (2)
  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1426 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - September 14, 2018
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - September 14, 2018
Продавец Artemide Aste
Дата 14 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64
Цена
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - July 27, 2016
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - July 27, 2016
Продавец Artemide Aste
Дата 27 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - September 12, 2015
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - September 12, 2015
Продавец Artemide Aste
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - November 13, 2011
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - November 13, 2011
Продавец Artemide Aste
Дата 13 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - July 1, 2011
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Artemide Aste - July 1, 2011
Продавец Artemide Aste
Дата 1 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 2 копейки 1797 ЕМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1797 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск