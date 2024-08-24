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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1797 года. Без знака монетного двора (Россия, Павел I)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 2 копейки 1797 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1797 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (302) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4006 RUB
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8166 RUB
Россия 2 копейки 1797 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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