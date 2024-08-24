Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1797 года. Без знака монетного двора (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (302) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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