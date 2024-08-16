Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3600 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2518 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1602 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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