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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1797 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1797 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3600 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2518 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1602 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Россия 2 копейки 1797 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе AURORA - April 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 2 копейки 1797 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1797 на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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