Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1798 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 2 копейки 1798 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1798 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (256) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе SINCONA AG за 600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (29)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (13)
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Höhn (3)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (21)
  • Künker (2)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (6)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (6)
  • Rare Coins (47)
  • Rauch (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (9)
  • SINCONA (6)
  • Via (1)
  • WAG (4)
  • Александр (22)
  • Империя (15)
  • Имперская монета (17)
  • Монеты и Медали (9)
  • НИКО (7)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (19)
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1330 RUB
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1798 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1798 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск