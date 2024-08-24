Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1798 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (256) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе SINCONA AG за 600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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