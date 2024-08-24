2 копейки 1798 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе SINCONA AG за 600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (63) AU (101) XF (54) VF (15) F (1) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (15) MS62 (23) MS61 (5) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (5) AU53 (11) AU50 (10) XF45 (9) XF40 (2) VF35 (3) DETAILS (5) BN (60) Сервис NGC (26) RNGA (11) ННР (3) CGC (3) PCGS (20) ANACS (1)

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