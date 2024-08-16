2 копейки 1800 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1800 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

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