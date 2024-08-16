Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1800 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1800 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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