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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1800 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1800 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1800 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1800 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Империя (1)
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS64
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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