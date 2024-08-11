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Монеты России 1800 года
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Золотые монеты
5 рублей 1800 СМ ОМ
Средняя цена
35000 $
Продажи
0
15
5 рублей 1800 СП ОМ
"СП ОМ" под картушем
Средняя цена
26000 $
Продажи
0
10
5 рублей 1800 СМ АИ
Новодел
Средняя цена
31000 $
Продажи
0
3
Пробные монеты
1 рубль 1800 СМ ОМ
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
349
1 рубль 1800 СМ АИ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1800 СМ АИ
Новодел
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
1
Полтина 1800 СМ МБ
Средняя цена
9100 $
Продажи
0
14
Полтина 1800 СМ ОМ
Средняя цена
780 $
Продажи
0
70
Полтина 1800 СМ ОМ
Соосность 180 градусов. Новодел
Средняя цена
9000 $
Продажи
0
10
Полуполтинник 1800 СМ ОМ
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
8
Полуполтинник 1800 СП ОМ
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Полуполтинник 1800 СМ АИ
Вес 6,31 гр. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 копеек 1800 СМ ОМ
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Медные монеты
2 копейки 1800 ЕМ
Средняя цена
130 $
Продажи
1
494
2 копейки 1800 ЕМ
Новодел
Средняя цена
15 $
Продажи
0
1
2 копейки 1800 КМ
Средняя цена
80 $
Продажи
0
162
2 копейки 1800 КМ
Новодел
Средняя цена
780 $
Продажи
0
6
2 копейки 1800
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1800 ЕМ
Средняя цена
60 $
Продажи
0
356
1 копейка 1800 КМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1800
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Деньга 1800 ЕМ
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
16
Деньга 1800 КМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Деньга 1800
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полушка 1800 ЕМ
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
17
Полушка 1800 КМ
Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
2
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Россия
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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