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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1800 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1800 СМ ОМ
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
5 рублей 1800 СП ОМ "СП ОМ" под картушем
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 рублей 1800 СМ АИ Новодел
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 3

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1800 СМ ОМ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 349
Аверс
Реверс
1 рубль 1800 СМ АИ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1800 СМ АИ Новодел
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1800 СМ МБ
Средняя цена 9100 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Полтина 1800 СМ ОМ
Средняя цена 780 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Полтина 1800 СМ ОМ Соосность 180 градусов. Новодел
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1800 СМ ОМ
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1800 СП ОМ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1800 СМ АИ Вес 6,31 гр. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1800 СМ ОМ
Средняя цена
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1800 ЕМ
Средняя цена 130 $
Продажи
1 494
Аверс
Реверс
2 копейки 1800 ЕМ Новодел
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1800 КМ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 162
Аверс
Реверс
2 копейки 1800 КМ Новодел
Средняя цена 780 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 копейки 1800 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1800 ЕМ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 356
Аверс
Реверс
1 копейка 1800 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1800 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1800 ЕМ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Деньга 1800 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1800 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1800 ЕМ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Полушка 1800 КМ Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 2
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