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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1800 года СП ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1800 года СП ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1800 года СП ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1800 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 355 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия Полуполтинник 1800 СП ОМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полуполтинник 1800 СП ОМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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