Полуполтинник 1800 года СП ОМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1800 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 355 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

Сохранность VF (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)