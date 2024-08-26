Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Полуполтинник Павла I - Россия
Полуполтинник 1797Утяжеленный
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1797 СМ ФЦ 28,401 R 0 1071797 СМ ФЦ Новодел 28,401 R2 0 5
Полуполтинник 1798-1801
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1798 СМ МБ 88,001 R 0 1801798 СМ ФЦ - R3 0 161798 СМ ФЦ Новодел - R3 0 01798 СП ОМ "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ" - R 0 821798 СП ОМ "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ" - R1 0 151798 СП ОМ Медь. Новодел - R4 0 21799 СМ МБ 88,001 - 0 451799 СМ ФЦ - R 0 151800 СМ ОМ 439,994 R3 0 81800 СП ОМ - R3 0 11800 СМ АИ Вес 6,31 гр. Новодел - R2 0 11801 СМ ФЦ 8,003 R3 0 01801 СМ АИ - R 0 821801 СМ АИ Новодел - R3 0 1
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