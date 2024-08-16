Полуполтинник 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный". Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

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