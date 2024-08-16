Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный". Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 7,31 гр
- Чистого серебра (0,204 oz) 6,3451 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,401
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
24783 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 PL
Цена
13500 $
Цена в валюте аукциона 13500 USD
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS64
Цена
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