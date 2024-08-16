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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный". Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 7,31 гр
  • Чистого серебра (0,204 oz) 6,3451 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,401

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
24783 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 PL
Цена
13500 $
Цена в валюте аукциона 13500 USD
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1797 "Утяжеленный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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