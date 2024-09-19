Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 439,994
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1800 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
2313 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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