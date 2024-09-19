Полуполтинник 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1800 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность XF (3) VF (4) F (1) Сохранность (слабы) XF40 (1) VF30 (1)