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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1800 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1800 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 439,994

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1800 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
2313 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе Felzmann - July 3, 2019
Продавец Felzmann
Дата 3 июля 2019
Сохранность F
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1800 СМ ОМ на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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