Полуполтинник 1798 года СП ОМ. Медь. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СП ОМ. Медь. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность UNC (1) XF (1)