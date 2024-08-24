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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1798 года СП ОМ. Медь. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Медь. Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1798 года СП ОМ Медь Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1798 года СП ОМ Медь Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,18 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СП ОМ. Медь. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (1)
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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