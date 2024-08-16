Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6213 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Heritage (5)
  • Katz (2)
  • Künker (9)
  • MS67 (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (2)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (23)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (5)
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 12300 RUB
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F15
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VG8
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 17750 RUB
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VG8
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VG
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1801 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полуполтинник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск