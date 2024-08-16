Полуполтинник 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6213 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность UNC (4) AU (15) XF (21) VF (24) F (2) VG (15) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (4) AU53 (3) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (2) VF30 (5) F15 (1) VG8 (10) Сервис PCGS (6) RNGA (3) NGC (7)

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