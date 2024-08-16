Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6213 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 12300 RUB
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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