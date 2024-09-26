Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1800 года СМ АИ. Вес 6,31 гр. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Вес 6,31 гр. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1800 года со знаком СМ АИ. Вес 6,31 гр. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Superior Galleries за 1300 USD. Торги состоялись 10 февраля 1991.
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