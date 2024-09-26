Полуполтинник 1800 года СМ АИ. Вес 6,31 гр. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1800 года со знаком СМ АИ. Вес 6,31 гр. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Superior Galleries за 1300 USD. Торги состоялись 10 февраля 1991.

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