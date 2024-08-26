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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1798 года СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ" (Россия, Павел I)

Разновидность: "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ"

Аверс монеты - Полуполтинник 1798 года СП ОМ "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1798 года СП ОМ "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
1227 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 49994 RUB
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность MS61 RNGA
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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