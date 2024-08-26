Полуполтинник 1798 года СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ" (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (10) AU (24) XF (18) VF (18) F (2) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (7) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF25 (1) Сервис NGC (8) RNGA (4) PCGS (1)

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