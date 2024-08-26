Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1798 года СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ" (Россия, Павел I)
Разновидность: "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИ - ННИКЪ". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
1227 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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