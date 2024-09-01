Полуполтинник 1799 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1799 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе AURORA за 2400000 RUB. Торги состоялись 28 мая 2024.

Сохранность UNC (2) AU (6) XF (11) VF (15) F (5) VG (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) VG10 (2) Сервис ННР (1) PCGS (1) NGC (3)

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