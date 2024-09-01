Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1799 года СМ МБ (Россия, Павел I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 88,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1799 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе AURORA за 2400000 RUB. Торги состоялись 28 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
26194 $
Цена в валюте аукциона 2400000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
7931 $
Цена в валюте аукциона 7250 EUR
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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