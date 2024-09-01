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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1799 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1799 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1799 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 88,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1799 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе AURORA за 2400000 RUB. Торги состоялись 28 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
26194 $
Цена в валюте аукциона 2400000 RUB
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
7931 $
Цена в валюте аукциона 7250 EUR
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Solidus Numismatik - April 6, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 6 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Solidus Numismatik - October 27, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - March 9, 2020
Продавец AURORA
Дата 9 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе BAC - September 6, 2018
Продавец BAC
Дата 6 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе BAC - December 19, 2017
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе BAC - March 22, 2017
Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ МБ на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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