Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1799 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1799 СМ АИ
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 24

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1799 СМ МБ
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 406
Аверс
Реверс
1 рубль 1799 СМ ФЦ
Средняя цена 770 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Полтина 1799 СМ МБ "ПОЛТИНА"
Средняя цена 900 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
Полтина 1799 СМ МБ "ПОЛТНИА"
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Полтина 1799 СМ ФЦ "ПОЛТИНА"
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полтина 1799 СМ ФЦ "ПОЛТНИА"
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1799 СМ МБ
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1799 СМ ФЦ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 копеек 1799 СМ МБ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
5 копеек 1799 СМ МБ Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1799 СМ МБ Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1799 ЕМ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 288
Аверс
Реверс
2 копейки 1799 КМ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 248
Аверс
Реверс
2 копейки 1799 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1799 ЕМ
Средняя цена 25 $
Продажи
1 176
Аверс
Реверс
1 копейка 1799 КМ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1 копейка 1799 КМ Новодел
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1799 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1799 ЕМ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Деньга 1799 КМ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Деньга 1799 КМ Новодел
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1799 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1799 ЕМ
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полушка 1799 КМ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Полушка 1799 КМ Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полушка 1799 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск