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1799
Россия
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1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
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1799
Монеты России 1799 года
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Золотые монеты
5 рублей 1799 СМ АИ
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
24
Пробные монеты
1 рубль 1799 СМ МБ
Средняя цена
1200 $
Продажи
1
406
1 рубль 1799 СМ ФЦ
Средняя цена
770 $
Продажи
0
51
Полтина 1799 СМ МБ
"ПОЛТИНА"
Средняя цена
900 $
Продажи
0
82
Полтина 1799 СМ МБ
"ПОЛТНИА"
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
22
Полтина 1799 СМ ФЦ
"ПОЛТИНА"
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
8
Полтина 1799 СМ ФЦ
"ПОЛТНИА"
Средняя цена
5700 $
Продажи
0
8
Полуполтинник 1799 СМ МБ
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
45
Полуполтинник 1799 СМ ФЦ
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
15
10 копеек 1799 СМ МБ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
114
5 копеек 1799 СМ МБ
Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
1
5 копеек 1799 СМ МБ
Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
4
Медные монеты
2 копейки 1799 ЕМ
Средняя цена
80 $
Продажи
0
288
2 копейки 1799 КМ
Средняя цена
50 $
Продажи
0
248
2 копейки 1799 КМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1799 ЕМ
Средняя цена
25 $
Продажи
1
176
1 копейка 1799 КМ
Средняя цена
85 $
Продажи
0
62
1 копейка 1799 КМ
Новодел
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
1
1 копейка 1799
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Деньга 1799 ЕМ
Средняя цена
280 $
Продажи
0
20
Деньга 1799 КМ
Средняя цена
45 $
Продажи
0
45
Деньга 1799 КМ
Новодел
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
1
Деньга 1799
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полушка 1799 ЕМ
Средняя цена
35000 $
Продажи
0
4
Полушка 1799 КМ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
51
Полушка 1799 КМ
Новодел
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
2
Полушка 1799
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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