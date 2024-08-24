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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1799 года СМ МБ. "ПОЛТИНА" (Россия, Павел I)

Разновидность: "ПОЛТИНА"

Аверс монеты - Полтина 1799 года СМ МБ "ПОЛТИНА" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1799 года СМ МБ "ПОЛТИНА" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 284,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1799 года со знаком СМ МБ. "ПОЛТИНА". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8380 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
697 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1395 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 NGC
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность G
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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