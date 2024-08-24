Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1799 года СМ МБ. "ПОЛТИНА" (Россия, Павел I)
Разновидность: "ПОЛТИНА"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 284,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1799 года со знаком СМ МБ. "ПОЛТИНА". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8380 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
697 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность G
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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