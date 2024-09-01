Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1799 года СМ ФЦ. "ПОЛТИНА" (Россия, Павел I)
Разновидность: "ПОЛТИНА"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1799 года со знаком СМ ФЦ. "ПОЛТИНА". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Künker (2)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 57750 RUB
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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