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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1799 года СМ ФЦ. "ПОЛТИНА" (Россия, Павел I)

Разновидность: "ПОЛТИНА"

Аверс монеты - Полтина 1799 года СМ ФЦ "ПОЛТИНА" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1799 года СМ ФЦ "ПОЛТИНА" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1799 года со знаком СМ ФЦ. "ПОЛТИНА". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 57750 RUB
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
631 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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