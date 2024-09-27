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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1799 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 10 копеек 1799 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 10 копеек 1799 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 679,994

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1799 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3178 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе CNG - August 2, 2023
Продавец CNG
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность G4
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 10 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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