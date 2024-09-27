Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1799 года СМ МБ (Россия, Павел I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 679,994
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 10 копеек
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1799 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3178 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность G4
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F15
Цена
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Где продать?
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