10 копеек 1799 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1799 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3178 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность UNC (5) AU (13) XF (35) VF (42) F (9) G (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (5) XF40 (3) VF35 (4) VF30 (5) VF25 (3) VF20 (3) F15 (2) F12 (1) G4 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (4) ННР (2)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (10)

Baldwin's of St. James's (1)

CNG (1)

Coins.ee (2)

Gorny & Mosch (3)

Grün (1)

Höhn (1)

Katz (7)

Künker (8)

MARCINIAK (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (1)

Niemczyk (1)

Numisbalt (2)

Rare Coins (6)

SINCONA (2)

Stack's (1)

WAG (1)

WCN (2)

Wójcicki (1)

Александр (23)

Знак (1)

Империя (10)

Имперская монета (11)

Монеты и Медали (5)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (3)