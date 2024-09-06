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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1799 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Деньга 1799 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1799 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1799 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (3)
  • Rare Coins (9)
  • RedSquare (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1120 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность VF35 BN
Цена
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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