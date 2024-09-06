Деньга 1799 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1799 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность XF (11) VF (9) Сохранность (слабы) XF45 (1) VF35 (4) VF30 (1) BN (1)