Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1799 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,000
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1799 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (9)
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- Александр (1)
- Имперская монета (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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