Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1799 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1799 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе The New York Sale за 2700 USD. Торги состоялись 13 января 2021.
Сохранность
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