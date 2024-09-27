Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1799 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 копейка 1799 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1799 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Империя за 55000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (6)
  • Katz (9)
  • Künker (2)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (6)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (3)
  • Александр (3)
  • Империя (12)
  • Имперская монета (4)
  • Русское Наследие (6)
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе RedSquare - February 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1799 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск