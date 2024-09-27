1 копейка 1799 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Империя за 55000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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