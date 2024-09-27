Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1799 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Империя за 55000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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123
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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