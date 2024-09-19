Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1 копейка Павла I - Россия
1 копейка 1797-1801
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1797 АМ - R 0 611797 ЕМ 523,300 R 0 701797 ЕМ Новодел - R2 0 231797 КМ - R1 0 351797 КМ Новодел - R2 0 41797 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 11798 ЕМ 19,242,900 - 0 1711798 КМ - R1 0 361798 КМ Новодел - R2 0 101798 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 11799 ЕМ 23,788,600 - 1 1761799 КМ - R1 0 621799 КМ Новодел - R2 0 11799 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 11800 ЕМ 9,792,600 - 0 3561800 КМ Новодел - R3 0 01800 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 11801 ЕМ 1,708,432 R 0 2111801 КМ Новодел - R3 0 0
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